Петер Заубер назвал самый запоминающийся момент со своей командой

Бывший владелец команды «Заубер» Петер Заубер высказался о лучших временах своей команды.

«Что мне запомнилось больше всего? Пожалуй, с одной стороны — двойная победа в Монреале с «БМВ». Тогда нам было очень важно выигрывать гонки. Но самым важным для меня стало четвёртое место в Кубке конструкторов в 2001-м, когда за рулём было два новичка. Тогда за нас выступали Ник Хайдфельд после неудачного сезона в «Прост» и Кими Райкконен.

Четвёртое место стало фантастикой! Конечно, я был удивлён. Но Кими отлично провёл тот сезон, да и Ник был великолепен. И у нас была неплохая машина. А в Формуле-1 важна хорошая машина. Лучший пилот? Я не могу выбрать кого-то одного. Все были особенными. Может быть, не особенно хорошими, но особенными», — приводит слова Петера Заубера RacingNews365.

