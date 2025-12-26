«Диджеил всю ночь». Экс-механик «Макларена» — о вечеринке Хэмилтона

Бывший механик «Макларена», а ныне автоспортивный эксперт Марк Пристли поделился воспоминаниями о вечеринках пилотов.

«Фернандо Алонсо не явился на наши рождественские вечеринки, как вы можете себе представить, учитывая, как всё закончилось в «Макларене». Льюис Хэмилтон отлично умеет веселиться на вечеринках. Я помню, когда он выиграл свой первый чемпионат мира в 2008 году, он привёл свою тогдашнюю девушку Николь Шерзингер. Хэмилтон занял место за диджейским пультом в ночном клубе, где мы были, и диджеил большую часть ночи. Шерзингер взяла микрофон и начала петь, а Хэмилтон присоединился к ней — я видел его со всех сторон!

Я могу представить, что Макс Ферстаппен тоже хорошо бы повеселился, но я не думаю, что это было бы похоже на вечеринки Шумахера и Кими Райкконена, на нескольких из которых я был. Райкконен был отличным парнем, он довёл свои гонки и вечеринки до крайности. Он потрясающе управлял своей машиной, устанавливая рекордные времена круга, но при этом устраивал безумные вечеринки. Райкконен был похож на 22-летнего парня, но одновременно и на миллионера. Это был модный образ жизни, и это было здорово.

Многие из нынешних гонщиков ещё очень молоды, например, Ландо Норрис и Ферстаппен, но им нужно немного повеселиться. Если фотограф делал снимок чего-то, чего гонщик не должен был делать, он спрашивал, может ли фотограф отдать ему фотографию или плёнку, и дальше дело не заходило. Теперь же, если кто-то делает снимок на свой телефон, он навсегда остаётся в Сети», — приводит слова Пристли GPBlog.