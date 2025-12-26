Алонсо отрицает, что плохие результаты «Астон Мартин» стали причиной назначения Ньюи

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о назначении Эдриана Ньюи на пост руководителя команды.

«Мы часто боролись за последние места в очковой зоне. Такова была наша ситуация. В конечном счёте, однако, ничто из этого не повлияло на какие-либо решения внутри команд. Лоуренс Стролл регулярно общается с нами по телефону, по крайней мере, раз в неделю. Когда он на гонках, мы вместе обедаем или ужинаем.

Таким образом, мы всегда, так сказать, в курсе его мыслей. Он регулярно спрашивает моё мнение о том, что лучше для команды и где я вижу возможности для улучшения. Конечно, у меня нет полномочий принимать решения, но меня держат в курсе всего, о чём он думает. Так что этот шаг напрашивался. И я знал, что Лоуренс рассматривает такой вариант», — приводит слова Алонсо RacingNews365.