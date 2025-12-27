Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это проблема». Росберг — о болельщицких пристрастиях своих дочерей

«Это проблема». Росберг — о болельщицких пристрастиях своих дочерей
Комментарии

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал о том, что его дочери являются поклонницами Льюиса Хэмилтона.

«Это правда. Это не просто слабость. Это большая проблема. Нет, это здорово. Это мило с его стороны. У нас была своего рода вражда. Теперь обеим дочерям каждый год на Рождество на пороге стоит огромная коробка с подарками от него. Это хороший подход.

Он должен оставаться за дверью. Но он может оставлять подарки», — приводит слова Нико Росберга GPBlog.

Напомним, Росберг выиграл единственный титул в 2016 году в борьбе с Льюисом Хэмилтоном. В то время они были напарниками по команде «Мерседес».

Материалы по теме
11 худших пилотов сезона Формулы-1. Включая Льюиса Хэмилтона
11 худших пилотов сезона Формулы-1. Включая Льюиса Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android