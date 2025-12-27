«Это проблема». Росберг — о болельщицких пристрастиях своих дочерей

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал о том, что его дочери являются поклонницами Льюиса Хэмилтона.

«Это правда. Это не просто слабость. Это большая проблема. Нет, это здорово. Это мило с его стороны. У нас была своего рода вражда. Теперь обеим дочерям каждый год на Рождество на пороге стоит огромная коробка с подарками от него. Это хороший подход.

Он должен оставаться за дверью. Но он может оставлять подарки», — приводит слова Нико Росберга GPBlog.

Напомним, Росберг выиграл единственный титул в 2016 году в борьбе с Льюисом Хэмилтоном. В то время они были напарниками по команде «Мерседес».