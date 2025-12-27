Вильнёв объяснил, почему Пиастри упустил чемпионство в Формуле-1

Бывший чемпион мира Формулы-1 Жак Вильнёв заявил, что пилот «Макларена» Оскар Пиастри упустил титул в сезоне-2025, набрав форму в неподходящее время.

«Сложно, потому что Оскар лидировал большую часть сезона. Он был на подъёме, но думаю, набрал форму слишком рано. Это было неподходящее время.

Но Баку дорого обошёлся. Думаю, Баку действительно повлиял на него. В двух последних гонках он был быстр, но ему потребовалось время, чтобы снова набрать тот импульс, что очень странно. И как раз в тот момент, когда Норрис нажал на газ.

Это долгий сезон, когда ты так долго лидируешь и имеешь большое преимущество в голове, думаешь: «Ладно, я здесь, всё, что мне нужно, — не совершать ошибок». А потом ты это упускаешь. Это может быть неприятно, но он знает, что может ехать быстро, так что если машина позволит, у него будет ещё один шанс. В этом и проблема с изменениями регламента: никто не знает, какая команда будет быстрой, это может быть не «Макларен», — приводит слова Вильнёва издание Racing News 365.