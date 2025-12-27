Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вильнёв объяснил, почему Пиастри упустил чемпионство в Формуле-1

Вильнёв объяснил, почему Пиастри упустил чемпионство в Формуле-1
Комментарии

Бывший чемпион мира Формулы-1 Жак Вильнёв заявил, что пилот «Макларена» Оскар Пиастри упустил титул в сезоне-2025, набрав форму в неподходящее время.

«Сложно, потому что Оскар лидировал большую часть сезона. Он был на подъёме, но думаю, набрал форму слишком рано. Это было неподходящее время.

Но Баку дорого обошёлся. Думаю, Баку действительно повлиял на него. В двух последних гонках он был быстр, но ему потребовалось время, чтобы снова набрать тот импульс, что очень странно. И как раз в тот момент, когда Норрис нажал на газ.

Это долгий сезон, когда ты так долго лидируешь и имеешь большое преимущество в голове, думаешь: «Ладно, я здесь, всё, что мне нужно, — не совершать ошибок». А потом ты это упускаешь. Это может быть неприятно, но он знает, что может ехать быстро, так что если машина позволит, у него будет ещё один шанс. В этом и проблема с изменениями регламента: никто не знает, какая команда будет быстрой, это может быть не «Макларен», — приводит слова Вильнёва издание Racing News 365.

Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android