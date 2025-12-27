Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Болид «Макларена» на сезон-2026 продан на аукционе за $ 11,4 млн

Болид «Макларена» на сезон-2026 продан на аукционе за $ 11,4 млн
Комментарии

Новый автомобиль «Макларена» для сезона-2026 в Формуле-1, MCL40A, был продан за рекордную сумму в рамках уникального аукциона.

Болид ушёл с молотка за $ 11 480 000, став шестым по стоимости автомобилем Формулы-1, когда-либо проданным на аукционе. Абсолютный рекорд принадлежит Mercedes W196R Streamliner 1954 года, который был продан в феврале 2025 года за $ 52,7 млн.

Автомобиль MCL40A будет доставлен покупателю в первом квартале 2028 года в полной спецификации сезона-2026, включая силовой агрегат «Мерседеса» и ливрею. До этого момента победитель аукциона получит для демонстрации шоу-кар болида 2025 года.

В пакет также входят встреча с главой команды Заком Брауном и пилотами Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри в технологическом центре команды в Уокинге, посещение публичной презентации MCL40, гостевая программа на двух Гран-при (включая Монако), а также билеты на «24 часа Ле-Мана» и «Индианаполис-500».

В рамках того же аукциона были проданы автомобиль команды Arrow McLaren для IndyCar-2026 ($ 848 750) и её гиперкар для участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2027 году ($ 7 598 750).

Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android