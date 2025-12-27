Болид «Макларена» на сезон-2026 продан на аукционе за $ 11,4 млн

Новый автомобиль «Макларена» для сезона-2026 в Формуле-1, MCL40A, был продан за рекордную сумму в рамках уникального аукциона.

Болид ушёл с молотка за $ 11 480 000, став шестым по стоимости автомобилем Формулы-1, когда-либо проданным на аукционе. Абсолютный рекорд принадлежит Mercedes W196R Streamliner 1954 года, который был продан в феврале 2025 года за $ 52,7 млн.

Автомобиль MCL40A будет доставлен покупателю в первом квартале 2028 года в полной спецификации сезона-2026, включая силовой агрегат «Мерседеса» и ливрею. До этого момента победитель аукциона получит для демонстрации шоу-кар болида 2025 года.

В пакет также входят встреча с главой команды Заком Брауном и пилотами Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри в технологическом центре команды в Уокинге, посещение публичной презентации MCL40, гостевая программа на двух Гран-при (включая Монако), а также билеты на «24 часа Ле-Мана» и «Индианаполис-500».

В рамках того же аукциона были проданы автомобиль команды Arrow McLaren для IndyCar-2026 ($ 848 750) и её гиперкар для участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2027 году ($ 7 598 750).