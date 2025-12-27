Видео: Фернандо Алонсо впервые замечен с беременной девушкой Мелиссой в Монако

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо впервые после распространения слухов о его грядущем отцовстве был замечен на улицах Монако со своей беременной девушкой, спортивной журналисткой Мелиссой Хименес.

Ранее папарацци сделали первые снимки Хименес на шестом месяце беременности на улицах Барселоны, где она, по всей видимости, посещала врача. Ожидается, что их ребёнок родится в марте 2026 года.

Для Алонсо это будет первый ребёнок. Для Хименес, у которой уже есть трое детей от предыдущего брака с футболистом Марком Бартрой, это четвёртая беременность. Пара встречается около трёх лет и предпочитает не афишировать личную жизнь.