Жена гоночного инженера Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе борется с раком груди

Жена гоночного инженера пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе поделилась информацией о своём диагнозе в социальных сетях. У неё диагностирован рак груди.

«Самые красивые капкейки, приготовленные двумя самыми прекрасными душами, для невероятной команды медиков. Я буду вечно благодарна всей команде медиков, друзьям и семье, которые проявили столько любви, доброты, щедрости и сострадания. Путь ещё не окончен… Но с вашей поддержкой я могу справиться с чем угодно, люблю вас всех», — написала она, сделав репост пекарни, которая приготовила капкейки в честь важного этапа в лечении.

«Вчера мы отпраздновали знаменательное событие, которое невозможно описать словами. Наша прекрасная девушка Элоиза сделала огромный шаг в борьбе с раком молочной железы, и её сила духа не может не вдохновлять», — сказано в посте, опубликованном пекарней.

Джанпьеро Ламбьязе работает с Ферстаппеном с его дебютного сезона в «Ред Булл» в 2016 году. В течение сезона-2025 ходили слухи о возможном уходе инженера, связанные с его пропусками гонок и эмоциональным состоянием на паддоке.