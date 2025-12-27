Скидки
Хэмилтон заявил, что «молится» об успехе в Формуле-1 с 2026 года

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил, что «молится» об удаче в следующем цикле регламента, который стартует в 2026 году. Из 105 побед британца в Гран-при на автомобилях этого поколения, введённого в 2022 году, пришлись лишь две. В сезоне-2025, своём первом в «Феррари», Хэмилтон занял лишь шестое место в личном зачёте.

Льюис сравнил подготовку к 2026 году с предыдущими сменами регламента в 2009, 2014 и 2017 годах.

«Это поколение, наверное, было худшим, я бы сказал, и я молюсь о том, чтобы следующее не было хуже этого.

Я помню, как в 2009 году в «Макларене» в первый день после отпуска сказали: «По правилам на 50% меньше прижимной силы». Они построили такую машину. Я приехал в январе, а они такие: «Мы уже достигли наших целей». А я думаю: «Вау, это нормально?». Приезжаем на первые тесты, а прижимной силы нет совсем, и мы безнадёжно отстаём. Так что я многому научился на этом опыте», — приводит слова Хэмилтона издание Autosport.

