Стоффель Вандорн готов стать партнёром Макса Ферстаппена в гонках на выносливость

Бывший пилот «Макларена» Стоффель Вандорн заявил, что не отказался бы стать партнёром четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в гонках на выносливость, таких как «24 часа Ле-Мана».

«Макс следит за всем. Он знает всё про всех: каковы результаты, как прошла гонка и так далее. У него очень большая страсть к спорту в целом. Поэтому вы иногда видите, как он управляет GT3. Всё, что имеет четыре колеса, он это, по сути, пробует. Было бы здорово, если бы в будущем мы смогли вместе выступить в «Ле-Мане». Я, конечно, не сказал бы этому «нет», — приводит слова Вандорна издание Racing News 365.