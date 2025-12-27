Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стоффель Вандорн готов стать партнёром Макса Ферстаппена в гонках на выносливость

Стоффель Вандорн готов стать партнёром Макса Ферстаппена в гонках на выносливость
Комментарии

Бывший пилот «Макларена» Стоффель Вандорн заявил, что не отказался бы стать партнёром четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в гонках на выносливость, таких как «24 часа Ле-Мана».

«Макс следит за всем. Он знает всё про всех: каковы результаты, как прошла гонка и так далее. У него очень большая страсть к спорту в целом. Поэтому вы иногда видите, как он управляет GT3. Всё, что имеет четыре колеса, он это, по сути, пробует. Было бы здорово, если бы в будущем мы смогли вместе выступить в «Ле-Мане». Я, конечно, не сказал бы этому «нет», — приводит слова Вандорна издание Racing News 365.

Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android