Экс-пилот Формулы-1 назвал уход Риккардо самой большой ошибкой в истории «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Дерек Дэйли раскритиковал команду «Ред Булл», заявив, что её «холодная» политика поддержки только основного пилота привела к главной ошибке в истории коллектива — уходу Даниэля Риккардо.

«Одна из самых больших ошибок, которые я когда-либо видел, — это когда они избавились от Риккардо. Причина, по которой Риккардо ушёл, в том, что он чувствовал себя нежеланным. Он чувствовал, что команда настолько склоняется к Максу, что ему пришлось уйти. Я думаю, это была самая большая ошибка «Ред Булл», потому что в то время Риккардо был уверен в себе. Он был быстр. Он был отличным напарником. Он выигрывал гонки», — приводит слова Дэйли издание Racing News 365.

Экс-пилот подчеркнул, что с уходом Риккардо команда фактически превратилась в «одноместную», и эта проблема сохраняется до сих пор. Пьер Гасли, Серхио Перес, Лиам Лоусон и Юки Цунода не смогли адаптироваться к роли второго гонщика в тени доминирующего Ферстаппена.

По мнению Дэйли, «Ред Булл» должна кардинально изменить подход к поддержке своих вторых пилотов, чтобы не повторять прошлых ошибок.