Экс-пилот Ф-1 предупредил «Ред Булл» о риске снова стать «одноместной» командой

Бывший гонщик Формулы-1 Дерек Дэйли заявил, что команда «Ред Булл» должна оказать максимальную поддержку новичку команды Исаку Хаджару, иначе коллектив рискует снова превратиться в «одноместную» команду.

«Без сомнения, его менеджерская команда пытается запрограммировать его голову, чтобы он не воспринимал Ферстаппена как гладиатора, который убивает всех драконов. Они будут надеяться, что первые несколько гонок пройдут хорошо, чтобы дать ему разумный старт. Они надеются, что он сможет обрести уверенность в себе и проявить весь свой талант.

Все знают, что происходит с напарниками, когда они соревнуются с Ферстаппеном. Невозможно, чтобы Хаджар не читал об этом, не видел этого, не обсуждал это. Как только это попадает в открытый доступ, оно остаётся там и не выходит из головы. Они могут говорить: «О, всё в порядке, Хаджар эмоционально бесчувственен и нейтрален ко всему этому», — но я в это не верю. Я верю в то, что есть определённые гонщики — на самом деле, большинство гонщиков — которым нужна эмоциональная поддержка в команде, а также техническая поддержка и поддержка в плане оборудования.

Команде лучше надеяться, что он хорошо стартует в гонках, иначе они снова превратятся в команду с одной машиной», — приводит слова Дэйли издание Racing News 365.