«Не наша проблема». Сайнс-старший высказался о проблемах Хэмилтона

«Не наша проблема». Сайнс-старший высказался о проблемах Хэмилтона
62-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли, четырёхкратный вице-чемпион мира и четырёхкратный победитель ралли «Дакар» Карлос Сайнс-старший высказался о проблемах команды «Феррари».

«Это не наша проблема, не проблема Карлоса. В 2024 году «Феррари» была близка к тому, чтобы выиграть Кубок конструкторов, в этом сезоне столкнулась с трудностями. Но вот мой совет, и Карлос с ним согласен, нужно сосредоточиться на своей работе. Мир сложен и без переживаний из-за других. Пусть люди делают свои выводы», — приводит слова Карлоса Сайнса-старшего AS.

Хэмилтон перешёл в «Феррари» в начале 2025 года, однако в его дебютный сезон он впервые в карьере не поднялся на подиум ни в одном из этапов Гран-при и завершил чемпионат на шестом месте, отстав от напарника Шарля Леклера на 86 очков.

