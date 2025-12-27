Вильнёв — о Максе Ферстаппене: он в другой лиге. Не каждый чемпион становился великим

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался о четырёхкратном обладателе титула Максе Ферстаппене из команды «Ред Булл» по итогам сезона-2025.

«Без сомнения, Ферстаппен стал звездой года. Он был на высоте весь сезон. Единственный раз, когда он позволил ускользнуть очкам, была Барселона, и то их было [потеряно] не так много. Он всегда был на острие; он настолько мастерски выжимал из машины всё возможное, что вписал себя в чемпионскую гонку, хотя, по идее, не должен был там быть. И это после четырёх завоёванных титулов, три из которых дались ему легко.

Проблемы в начале сезона не усыпили его; он доказывает, что он — настоящий боец. Он в другой лиге. Он в лиге всех великих чемпионов, которые когда-либо были. Не каждый чемпион становился великим чемпионом», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.