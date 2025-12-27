«Просто нужно оказаться в нужном месте». Отец Сайнса — о шансах сына на титул в Формуле-1

62-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли, четырёхкратный вице-чемпион мира и четырёхкратный победитель ралли «Дакар» Карлос Сайнс-старший высказался о шансах своего сына, выступающего за «Уильямс», на титул в Формуле-1.

«Станет ли мой сын чемпионом? У меня очень много уверенности в этом, и я хочу в это верить. Вполне естественно, что я так думаю; я его отец, и я был с ним рядом. Я знаю его способности и талант. И я думаю, у него действительно есть талант, чтобы добиться этого. Ему просто нужно оказаться в нужном месте в нужное время; всё должно идеально совпасть. Я думаю, он борется и упорно работает, чтобы добиться этого, и это то, на чём он сосредоточен», — приводит слова Сайнса-старшего издание El Desmarque.