Ландо Норрис: счастлив, что мне удалось выиграть титул, не притворяясь тем, кем не являюсь

Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», высказался о победе в сезоне-2025.

«Это одна из вещей, которые заставляют меня гордиться больше всего. Я чувствую, что мне удалось выиграть его так, как я хотел, — не притворяясь тем, кем я не являюсь. Не пытаясь быть таким же агрессивным, как Макс, или таким же напористым, какими были другие чемпионы в прошлом — что бы это ни значило.

Я счастлив. Я выиграл по-своему. Я рад, что смог выйти и быть собой и победить «По-Ландовски», как сказал бы мне Андреа [Стелла]. Это определённо делает меня счастливым… Мог ли я выйти и быть больше тем человеком, которым, возможно, хотят меня видеть временами? Мог бы. Но в некотором смысле я гордился бы этим меньше. Вот почему я очень доволен собой. Я сохранял хладнокровие, оставался верен себе, концентрировался на собственной работе и извлёк максимум из того, кто я есть», — приводит слова Норриса издание RacignNews365.

