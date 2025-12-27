Скидки
Формула-1 подтвердила командам, что Гран-при в Мадриде состоится в 2026-м — Auto sport Web

Руководство Формулы-1 сообщило командам, что этап «Королевских гонок» на трассе «МадРинг» состоится в 2026 году, согласно первоочередным планам, о чём рассказали в японском издании Auto sport Web.

По данным журналистов из Японии, подтверждение было получено после визита технических специалистов Международной автомобильной федерации (ФИА) на трассу в Мадриде, Испания. Также, по данным издания, организаторы этапа в Барселоне рассчитывали на то, что у их коллег из столицы возникнут проблемы и Гран-при Испании — 2026 состоится на трассе в Каталонии.

Длина «МадРинга» составит почти 5,5 км, из которых 1,5 км будет проходить по дорогам общего пользования. Формула-1 описывает её как «гибридную» трассу. Она была спроектирована компанией «Дромо», которая ранее работала на других автодромах Формулы-1, включая Зандворт в Нидерландах и Сепанг в Малайзии.

