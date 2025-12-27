Скидки
Бинотто объяснил подписание Уитли в «Ауди»

Бинотто объяснил подписание Уитли в «Ауди»
Комментарии

Главный операционный директор и главный технический директор «Ауди», бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, почему в немецком коллективе назначили руководителем Джонатана Уитли.

«В «Ауди» искали сильнейшего из возможных. И я думаю, в Джонатане они нашли то, что могло оказаться лучшим выбором. Так что, полагаю, да — чем шире ваш опыт, тем лучше для команды, особенно для нашей, которой необходимо развиваться и побеждать в Кубке конструкторов.

Поэтому прежде всего необходима ментальность победителя. Нужно понимать, что значит выиграть Кубок конструкторов. И если посмотреть, в скольких титулах участвовал Джонатан, он определённо знает, что это такое. Я доволен этим, потому что в конечном счёте могу привнести собственный опыт. Существует иная культура. У Джонатана тоже есть своя. Я думаю, именно смесь всего этого создаёт, надеюсь, позитивную основу для будущего», — приводит слова Бинотто издание RacingNews365.

Комментарии
