Бинотто объяснил подписание Уитли в «Ауди»

Главный операционный директор и главный технический директор «Ауди», бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, почему в немецком коллективе назначили руководителем Джонатана Уитли.

«В «Ауди» искали сильнейшего из возможных. И я думаю, в Джонатане они нашли то, что могло оказаться лучшим выбором. Так что, полагаю, да — чем шире ваш опыт, тем лучше для команды, особенно для нашей, которой необходимо развиваться и побеждать в Кубке конструкторов.

Поэтому прежде всего необходима ментальность победителя. Нужно понимать, что значит выиграть Кубок конструкторов. И если посмотреть, в скольких титулах участвовал Джонатан, он определённо знает, что это такое. Я доволен этим, потому что в конечном счёте могу привнести собственный опыт. Существует иная культура. У Джонатана тоже есть своя. Я думаю, именно смесь всего этого создаёт, надеюсь, позитивную основу для будущего», — приводит слова Бинотто издание RacingNews365.