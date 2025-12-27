«Его идеи невероятны». Юки Цунода — о гоночном инженере Макса Ферстаппена Ламбьязе

25-летний японский гонщик Юки Цунода, который с 2026 года будет выполнять функции резервного гонщика команды Формулы-1 «Ред Булл», комплиментарно высказался о гоночном инженере своего бывшего напарника и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе.

«Честно говоря, ДжиПи — один из самых впечатляющих инженеров, с которыми я когда-либо работал. Его идеи невероятны. Это совершенно другой способ общения. Вы слышите, как эффективно всё работает. Я хотел достичь такого уровня общения», — приводит слова Цуноды DAZN.

Ранее стало известно, что супруга Джанпьеро столкнулась с серьёзным заболеванием — раком груди.