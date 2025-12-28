Скидки
«Хэмилтон получил инженера в «Феррари». GPblog — о важности Ламбьязе для «Ред Булл»
В издании GPblog объяснили, почему команда Формулы-1 «Ред Булл» должна сохранить гоночного инженера четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе.

«Повторить эффективность взаимодействия ДжиПи и Ферстаппена практически невозможно. В 2025 году мы уже видели, как Льюис Хэмилтон получил нового инженера в «Феррари» после того, как Питер Боннингтон, также известный как Боно, остался в «Мерседесе» и теперь работает с Кими Антонелли. Переход к Риккардо Адами для семикратного чемпиона мира прошёл не совсем гладко.

Ферстаппен уже дважды выступал в этом сезоне с Саймоном Ренни на связи, поскольку Ламбьязе отсутствовал по личным причинам. Внутрикомандная замена может быть не такой сложной, как адаптация Хэмилтона в новой среде, но в напряжённых боях слаженная коммуникация между Ферстаппеном и Ламбьязе может оказаться решающей. Прошло почти 10 лет с тех пор, как они начали работать вместе, и заменить этот бесценный опыт может оказаться крайне сложно», — написано в материале.

