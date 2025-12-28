Джолион Палмер: Оскар Пиастри заслуживает звания чемпиона мира в этом году

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер заявил, что гонщик «Макларена» Оскар Пиастри заслужил чемпионский титул в сезоне-2025 за счёт своих темпа и стабильности. Австралиец лидировал в личном зачёте большую часть года, но из-за спада формы в четвёртой четверти чемпионата уступил титул своему напарнику Ландо Норрису.

«Какой сезон для Оскара — ещё одного гонщика, который был близок к победе, но, по крайней мере, сумел перегруппироваться после сложной серии гонок в Америке и подготовиться к настоящей борьбе за титул.

Семь побед в Гран-при легко могли бы стать десятью, если бы не штраф в Сильверстоуне и сложные стратегические решения в Будапеште и Катаре. Его темп и стабильность по субботам были решающими — и стали большим поворотом по сравнению с 2024 годом, когда он был сметён Норрисом за один круг.

Можно утверждать, что Оскар заслуживает звания чемпиона мира в этом году, и с учётом того, где он был в 2024 году, это потрясающий прорыв. Этого не произошло, но он определённо начнёт следующий год под пристальным вниманием, если у него будет машина, на которой он сможет снова соревноваться. Я думаю, он показал, что у него есть всё необходимое для этого», — приводит слова Палмера издание RacingNews365.