Сайнс заявил, что чувствует себя «оправданным» после первого сезона в «Уильямсе»

Испанский пилот Карлос Сайнс подвёл итоги своего дебютного сезона в «Уильямсе», заявив, что высокие результаты команды стали для него личным «оправданием» и подтверждением правильности выбора после ухода из «Феррари».

«Если бы вы сказали мне в начале года, что в конце чемпионата будет пятое место для «Уильямса», хороший шаг вперёд, сокращение отрыва от топ-команд и пара подиумов, я бы на это согласился. Когда я подписывал контракт с «Уильямсом» летом 2024-го, если бы я сказал людям, что присоединяюсь к ним, потому что такие результаты произойдут, они бы мне не поверили. У меня теперь есть результаты, которые подтверждают, почему я выбрал эту команду, — это оправдание», — приводит слова гонщика официальный сайт Формулы-1.

Сайнс признался, что адаптация в новой команде после «Феррари» потребовала времени, а начало сезона было сложным. Однако благодаря упорной работе ему удалось «найти баланс», что привело к прорыву во второй половине чемпионата и первым подиумам, включая ключевой в Азербайджане.