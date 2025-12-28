Сайнс объяснил, почему гонщикам требуется время на адаптацию в новой команде

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс, имеющий опыт переходов между командами, подробно объяснил, почему современным гонщикам Формулы-1 требуется значительное время на адаптацию в новом коллективе и почему его прежние слова на эту тему сейчас находят понимание.

Испанец, сменивший за карьеру команды «Торо Россо», «Рено», «Макларен», «Феррари» и теперь представляющий «Уильямс», отметил, что в начале сезона-2025 ему пришлось экспериментировать с настройками и стилем вождения, чтобы догнать своего напарника Алекса Албона.

«Я пробую так много разных вещей с настройкой и своим вождением, что прогресс, конечно, есть. Иногда я пробую что-то, но откатываюсь назад, и это затем двигает меня вперёд, потому что я знаю, в каком направлении мне не нужно идти. Это процесс адаптации. Меня предупреждали, что это займёт время, и оно занимает время.

Я всегда очень откровенно говорил о том, сколько времени требуется гонщику, чтобы адаптироваться к новой команде, выжать последние несколько десятых из машины и почувствовать себя с ней единым целым. Раньше, кажется, в это никто по-настоящему не верил. Тот факт, что так много гонщиков недавно меняли команды и все поняли, что это требует времени — даже лучшим нужно время на адаптацию, — подтвердил мою правоту», — приводит слова Карлоса официальный сайт Формулы-1.

Гонщик также указал на колоссальную внегоночную нагрузку в первые месяцы: дополнительные сессии на симуляторе, визиты на завод и маркетинговые обязательства, которые сложно совмещать с необходимостью показывать результат на трассе. По его словам, на поиск баланса уходит не менее полугода.