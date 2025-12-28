Алонсо получил «премию» самого невезучего гонщика сезона-2025 по версии Формулы-1

Официальный сайт Формулы-1 подвёл неформальные итоги сезона-2025, вручив пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо «премию» самого невезучего гонщика года.

Основанием для этой номинации стала череда технических проблем и неудачных обстоятельств, преследовавших испанца в первой половине сезона. Он набрал свои первые очки лишь на девятом этапе в Барселоне после схода в Австралии, отказа тормозов в Китае и проблем с силовой установкой в Монако.

«Мы так невезучи, в этом году всё против нас», — заявил Алонсо по радио после финиша на 11-м месте в Имоле, где виртуальный режим безопасности вышел в самый неподходящий для него момент.

В течение года двукратного чемпиона мира также настигали неудачи с плохим выбором момента для выхода автомобиля безопасности в Зандворте и отказ подвески в Монце, вызванный, по иронии, кусочком гравия, вылетевшим из-под колёс лидировавшего пилота «Макларена» Ландо Норриса.

Несмотря на это, Алонсо в итоге сумел вернуться в топ-10 личного зачёта, во многом благодаря 16 очкам, набранным на двух последних уикендах.