Пиастри освистали на тестовом матче по крикету в Мельбурне — Daily Mail

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, посетивший четвёртый тестовый матч по крикету между сборными Англии и Австралии в День подарков на стадионе MCG в Мельбурне, подвергся освистыванию со стороны болельщиков, которые также связали его визит с поражением сборной Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.

Гонщик «Макларена» давал телевизионное интервью на поле во время перерыва в игре, когда английские фанаты из Barmy Army (обозначение фанатского движения в Великобритании, изначально в крикетном спорте) начали скандировать в его адрес: «Ты просто дерьмовый Ландо Норрис». По словам издания, это была отсылка к тому, что австралиец проиграл борьбу за титул чемпиона среди гонщиков своему английскому товарищу по команде Норрису, который опередил его всего на 13 очков, когда результат был определён в заключительной гонке сезона в Абу-Даби.

Не только английские, но и некоторые австралийские болельщики позднее в соцсетях в шутку назвали Пиастри «проклятием» для своей команды, так как его визит совпал с первым поражением Австралии в тестовом матче на домашнем поле за 15 лет. Матч завершился досрочно на второй день.

«Единственный тест, на который пришёл Оскар, тот, в котором Австралия проигрывает. Парню не везёт», — написал фанат в социальной сети Х.