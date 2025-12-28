Парад на машинах из LEGO на Гран-при Майами признали самым забавным моментом сезона-2025

Официальный сайт Формулы-1 подвёл неформальные итоги сезона-2025, присвоив звание самого забавного момента года параду гонщиков на полноразмерных машинах, собранных из конструктора LEGO, перед Гран-при Майами.

Каждая команда получила уникальный автомобиль в своих цветах, на создание которого у команды из 26 дизайнеров, инженеров и строителей LEGO ушло более 22 000 часов. Каждая модель состояла почти из 400 000 деталей и могла развивать скорость до 20 км/ч.

Вместо неспешного проезда гонщики превратили парад в «импровизированные гонки с забавными последствиями». Событие было отмечено как один из самых позитивных и весёлых моментов сезона вне трассы.

Ранее в рамках тех же альтернативных наград самому невезучим гонщиком года был признан Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».