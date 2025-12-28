Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Парад на машинах из LEGO на Гран-при Майами признали самым забавным моментом сезона-2025

Парад на машинах из LEGO на Гран-при Майами признали самым забавным моментом сезона-2025
Комментарии

Официальный сайт Формулы-1 подвёл неформальные итоги сезона-2025, присвоив звание самого забавного момента года параду гонщиков на полноразмерных машинах, собранных из конструктора LEGO, перед Гран-при Майами.

Каждая команда получила уникальный автомобиль в своих цветах, на создание которого у команды из 26 дизайнеров, инженеров и строителей LEGO ушло более 22 000 часов. Каждая модель состояла почти из 400 000 деталей и могла развивать скорость до 20 км/ч.

Вместо неспешного проезда гонщики превратили парад в «импровизированные гонки с забавными последствиями». Событие было отмечено как один из самых позитивных и весёлых моментов сезона вне трассы.

Ранее в рамках тех же альтернативных наград самому невезучим гонщиком года был признан Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Материалы по теме
Алонсо получил «премию» самого невезучего гонщика сезона-2025 по версии Формулы-1
Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android