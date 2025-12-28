Сайнс — о Ваулзе: он был очень честен, говорил разумно и был очень реалистичен

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал о роли руководителя Джеймса Ваулза в своём переходе в команду, отметив, что тот был предельно честен в оценке её сильных и слабых сторон ещё на этапе переговоров.

«После тяжелого завершения сезона 2024 года, со множеством аварий, нехваткой запчастей и низкой скоростью в Абу-Даби, Джеймс сказал: «Машина следующего года будет в порядке. Мы будем быстры. Это будет хороший шаг вперёд». В тот момент, когда мы вывели новую машину на трассу для тестов в Бахрейне, я понял, насколько большой шаг сделала команда. Но, несмотря на все эти позитивные моменты, Джеймс также сказал: «Ты увидишь некоторые очень серьёзные недостатки, которые есть у нашей команды на данный момент». Он был очень честен, говорил разумно и был очень реалистичен.

Дело в том, что в «Уильямсе» есть очень много областей, в которых команда ближе к вершине, чем я ожидал, но я также обнаружил некоторые другие, в которых мы очень сильно отстаём. Для меня важно очень чётко и ясно говорить о тех областях, которые не достаточно хороши.

В этой команде очень большие контрасты. Есть невероятно талантливые люди, есть очень хорошие идеи, но есть и другие вещи — процессы, инструменты, симуляции — в которых команда действительно очень сильно отстаёт. Речь идёт о том, как мы ускоряем процесс, и все работают на полную мощность, чтобы устранить эти слабые места и стать топ-командой», — приводит слова Карлоса официальный сайт Формулы-1.