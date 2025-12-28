Скидки
Пиастри заявил, что «голоден» и готов к реваншу в сезоне-2026

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, отвечая на комментарии журналистов на мероприятии по крикету в Мельбурне, заявил, что испытывает не давление, а «голод» перед стартом нового сезона Формулы-1 и намерен взять реванш за упущенный чемпионский титул — 2025.

«Я думаю, что и я, и команда с нетерпением ждём возвращения [в 2026 году]… и для меня лично — возможности реабилитироваться за этот год», — сказал Пиастри в эфире канала 7Plus.

На вопрос журналиста о том, чувствует ли он давление или просто «голоден» и настроен на следующий год, гонщик ответил однозначно: «Я просто голоден и готов к этому».

Пиастри завершил сезон-2025 на третьем месте, отстав от чемпиона Ландо Норриса на 13 очков.

