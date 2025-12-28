Скидки
Гоночный инженер Ферстаппена ведёт переговоры о переходе в «Уильямс» — Motorsport Italia

Гоночный инженер Ферстаппена ведёт переговоры о переходе в «Уильямс» — Motorsport Italia
Комментарии

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе рассматривает предложение о переходе в «Уильямс». Об этом сообщает издание Motorsport Italia.

Как сообщается, переговоры с британским инженером итальянского происхождения ведёт лично глава «Уильямса» Джеймс Ваулз. Проект по возвращению исторической команды на конкурентный уровень заинтересовал Ламбьязе.

Джанпьеро Ламбьязе — ключевая фигура в команде Макса Ферстаппена с 2016 года, вместе с которым они выиграли четыре чемпионских титула. Его возможный уход станет значительной потерей для «Ред Булл». Ожидается, что решение о его будущем будет принято в начале 2026 года.

Ранее уже сообщалось, что интерес к Ламбьязе также проявляла команда «Астон Мартин».

