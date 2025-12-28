Скидки
Леклер и его инженер победили в номинации «Лучшая радиопередача» сезона-2025

Комментарии

Официальный сайт Формулы-1 подвёл неформальные итоги сезона-2025, присвоив звание «Лучшая радиопередача» года забавному диалогу между пилотом «Феррари» Шарлем Леклером и его инженером Брайаном Боцци на Гран-при Австралии.

Во время гонки система питья в машине Леклера дала сбой, и кокпит начало затапливать.

«У меня всё сиденье в воде!» — сообщил пилот «Феррари» своей команде, на что его инженер Брайан Боцци невозмутимо ответил: «Должно быть, это вода». Леклер парировал: «Давайте добавим это в слова мудрости».

Позже монегаск уточнил, что это была внутренняя шутка между ним и инженером. Тем не менее этот обмен репликами был признан одним из самых запоминающихся моментов сезона в эфире.

Ранее в рамках тех же альтернативных наград «самым забавным моментом» был признан парад гонщиков на машинах из LEGO в Майами, а Фернандо Алонсо получил «премию» самого невезучего пилота года.

