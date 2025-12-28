Пиастри рассказал об особой атмосфере домашнего Гран-при Австралии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, посетивший четвёртый тестовый матч по крикету между сборными Англии и Австралии в День подарков на стадионе MCG в Мельбурне, рассказал об особых ощущениях от выступлений на домашних Гран-при Австралии.

«Атмосфера на Гран-при Австралии не похожа ни на какую другую, и для меня в ней есть дополнительный особый элемент. Поддержка в последние пару лет была фантастической, и, надеюсь, в этом году [речь о 2026-м] её будет ещё больше», — заявил Пиастри в интервью для телеканала 7Plus.

Напомним, в общем зачёте пилотов в сезоне-2025 австралийский спортсмен занял третье место, набрав 410 очков. Чемпионом стал его товарищ по команде Ландо Норрис (423).