Турецкий Гран-при может вернуться в календарь Формулы-1 на пять лет — Auto sport Web

Трасса «Истанбул-парк» в Турции ведёт переговоры о возвращении Гран-при в календарь Формулы-1 на постоянной основе с пятилетним контрактом.

По информации японского издания Auto sport Web, предложение о пятилетнем соглашении было сделано летом 2025 года. Главным условием для заключения контракта является модернизация инфраструктуры автодрома для соответствия современным стандартам Formula One Management (FOM). Промоутеры ищут инвесторов для финансирования работ.

Трасса, известная своим сложным рельефом и восьмым поворотом, уже возвращалась в календарь на временной основе в 2020 и 2021 годах. Ожидается, что при успехе переговоров «Истанбул-парк» станет постоянным этапом, а не ротируемым, как, например, трасса в Портимане (Португалия), которая вернётся в 2027-2028 годах.