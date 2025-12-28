Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — лучший гонщик 2025 года по версии Auto Hebdo, Хэмилтон не вошёл в топ-50

Ферстаппен — лучший гонщик 2025 года по версии Auto Hebdo, Хэмилтон не вошёл в топ-50
Комментарии

Французское издание Auto Hebdo представило список из 50 лучших гонщиков 2025 года. Возглавил рейтинг четырёхкратный чемпион Формулы-1, нидерландский гонщик Макс Ферстаппен. Второе место осталось за чемпионом MotoGP Марком Маркесом, третьим стал чемпион Формулы-1 2025 года Ландо Норрис из «Макларена».

В пятёрку сильнейших также попали девятикратный чемпион мира по ралли, обладатель титула в 2025 году Себастьен Ожье и чемпион IndyCar Алекс Палоу. Примечательно, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не вошёл в топ-50.

Рейтинг гонщиков 2025 года от Auto Hebdo:

1. Макс Ферстаппен (Формула-1)
2. Марк Маркес (MotoGP)
3. Ландо Норрис (Формула-1)
4. Себастьен Ожье (WRC)
5. Алекс Палоу (IndyCar)
6. Оскар Пиастри (Формула-1)
7. Роберт Кубица, Фил Хэнсон, Йефи Йе (WEC)
8. Антонио Джовинацци, Алессандро Пьер Гвиди Джеймс Каладо (WEC)
9. Джордж Расселл (Формула-1)
10. Исак Хаджар (Формула-1)
...24. Шарль Леклер (Формула-1)
25. Андреа Кими Антонелли (Формула-1)
...27 Карлос Сайнс (Формула-1)
...39. Нико Хюлькенберг (Формула-1).

Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android