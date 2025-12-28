Ферстаппен — лучший гонщик 2025 года по версии Auto Hebdo, Хэмилтон не вошёл в топ-50

Французское издание Auto Hebdo представило список из 50 лучших гонщиков 2025 года. Возглавил рейтинг четырёхкратный чемпион Формулы-1, нидерландский гонщик Макс Ферстаппен. Второе место осталось за чемпионом MotoGP Марком Маркесом, третьим стал чемпион Формулы-1 2025 года Ландо Норрис из «Макларена».
В пятёрку сильнейших также попали девятикратный чемпион мира по ралли, обладатель титула в 2025 году Себастьен Ожье и чемпион IndyCar Алекс Палоу. Примечательно, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не вошёл в топ-50.
Рейтинг гонщиков 2025 года от Auto Hebdo:
1. Макс Ферстаппен (Формула-1)
2. Марк Маркес (MotoGP)
3. Ландо Норрис (Формула-1)
4. Себастьен Ожье (WRC)
5. Алекс Палоу (IndyCar)
6. Оскар Пиастри (Формула-1)
7. Роберт Кубица, Фил Хэнсон, Йефи Йе (WEC)
8. Антонио Джовинацци, Алессандро Пьер Гвиди Джеймс Каладо (WEC)
9. Джордж Расселл (Формула-1)
10. Исак Хаджар (Формула-1)
...24. Шарль Леклер (Формула-1)
25. Андреа Кими Антонелли (Формула-1)
...27 Карлос Сайнс (Формула-1)
...39. Нико Хюлькенберг (Формула-1).