Ферстаппен — лучший гонщик 2025 года по версии Auto Hebdo, Хэмилтон не вошёл в топ-50

Французское издание Auto Hebdo представило список из 50 лучших гонщиков 2025 года. Возглавил рейтинг четырёхкратный чемпион Формулы-1, нидерландский гонщик Макс Ферстаппен. Второе место осталось за чемпионом MotoGP Марком Маркесом, третьим стал чемпион Формулы-1 2025 года Ландо Норрис из «Макларена».

В пятёрку сильнейших также попали девятикратный чемпион мира по ралли, обладатель титула в 2025 году Себастьен Ожье и чемпион IndyCar Алекс Палоу. Примечательно, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не вошёл в топ-50.

Рейтинг гонщиков 2025 года от Auto Hebdo:

1. Макс Ферстаппен (Формула-1)

2. Марк Маркес (MotoGP)

3. Ландо Норрис (Формула-1)

4. Себастьен Ожье (WRC)

5. Алекс Палоу (IndyCar)

6. Оскар Пиастри (Формула-1)

7. Роберт Кубица, Фил Хэнсон, Йефи Йе (WEC)

8. Антонио Джовинацци, Алессандро Пьер Гвиди Джеймс Каладо (WEC)

9. Джордж Расселл (Формула-1)

10. Исак Хаджар (Формула-1)

...24. Шарль Леклер (Формула-1)

25. Андреа Кими Антонелли (Формула-1)

...27 Карлос Сайнс (Формула-1)

...39. Нико Хюлькенберг (Формула-1).