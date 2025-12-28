Скидки
«Опять получу кучу негатива». Вильнёв объяснил, почему не хочет обсуждать «Феррари»

«Опять получу кучу негатива». Вильнёв объяснил, почему не хочет обсуждать «Феррари»
Комментарии

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв объяснил, почему он не хочет обсуждать итальянскую команду «Феррари».

«Я даже не хочу обсуждать «Феррари». Опять получу кучу негатива. «Феррари» легко критиковать, потому что команда всегда находится в центре внимания. Ты постоянно видишь всё, что там делают или не делают. С другими коллективами ситуация другая», — приводит слова Вильнёва GPBlog.

«Феррари» выигрывала Кубок конструкторов в последний раз в 2008 году. Титул в личном зачёте достался пилоту итальянского коллектива в 2007-м — им был финн Кими Райкконен.

По итогам сезона-2025 Формулы-1 Шарль Леклер занял пятое место в личном зачёте с 242 очками на счету. Его напарник, а также семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции (156 очков). Чемпионом мира стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
