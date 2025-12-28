Скидки
В ФИА могут ужесточить проверку моторов в Ф-1 после шести-семи Гран-при — CdS

Международная автомобильная федерация (ФИА) может ужесточить методы контроля за степенью сжатия после шести-семи Гран-при сезона-2026. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Как информирует источник, таким образом в ФИА могут попытаться избежать эскалации ситуации и возможных протестов со стороны других мотористов — «Ауди», «Феррари» и «Хонды».

Напомним, как сообщалось ранее, «Феррари», «Ауди» и «Астон Мартин/Хонда» направили совместное письмо в Международную автомобильную федерацию (ФИА) с просьбой разъяснить спорные моменты регламента Формулы-1 на 2026 год, связанные с лимитом степени сжатия топлива.

При этом в ФИА заявили, что решения «Мерседеса» и «Ред Булл» соответствуют регламенту. Как ожидается, срок в шесть-семь Гран-при выбран не случайно — этого времени достаточно для обновления силовой установки.

