Эксперт: сезон-2026 — последний шанс для Хэмилтона, иначе его заменит Берман

Эксперт: сезон-2026 — последний шанс для Хэмилтона, иначе его заменит Берман
Комментарии

Известный обозреватель Михаэль Шмидт высказался о ситуации семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Союз мечты Льюиса Хэмилтона и «Феррари» обернулся кошмаром. «Мой худший сезон. Я на каждой трассе начинал с чистого листа. Сначала мы вообще не могли найти общий язык, было нужно время», – извинялся рекордсмен.

Шарль Леклер затмил своего нового напарника. Всё больше людей задаются вопросом, тот ли это Хэмилтон, записавший на себя 105 побед в Гран-при. Перезагрузка 2026 года — последний шанс для Льюиса Хэмилтона. Иначе его заменит Оливер Берман в 2027 году», – написал Шмидт в своей колонке на Auto Motor und Sport.

