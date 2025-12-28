Стало известно, кто станет гоночным инженером Ферстаппена в случае ухода Ламбьязе — GdS

Гонщик «Ред Булл», четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен будет работать с Саймоном Ренни в случае ухода из команды гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Как сообщалось ранее, интерес к Ламбьязе проявляют такие команды, как «Астон Мартин» и «Уильямс».

Ранее Ренни уже работал с Ферстаппеном на двух этапах в минувшем сезоне в отсутствие Ламбьязе.

Джанпьеро Ламбьязе — ключевая фигура в команде Макса Ферстаппена с 2016 года, вместе с которым они выиграли четыре чемпионских титула. Его возможный уход станет значительной потерей для «Ред Булл». Ожидается, что решение о его будущем будет принято в начале 2026 года.