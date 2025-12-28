Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Херберт: надеюсь, Сайнс получит болид, который позволит сразиться за титул

Херберт: надеюсь, Сайнс получит болид, который позволит сразиться за титул
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о пилоте «Уильямса» Карлосе Сайнсе.

«Карлос смотрится превосходным приобретением, учитывая тот опыт, что он получил в последнее время в «Феррари». Мы видели, как хорош он был в паре с Шарлем Леклером, например. Потребовалось время, чтобы освоиться в «Уильямсе», однако во второй части сезона он просто ожил. Если бы Карлос был в «Макларене», то он бы боролся за титул. Он остаётся немного не замеченным, потому что он не такой разговорчивый или напористый, как Макс.

Он просто отлично выполняет свою работу, как делал его отец. Рабочая этика Карлоса на очень высоком уровне, а это важно для команды. Надеюсь, он получит болид, который позволит сразиться за титул. Думаю, он бы подошёл к этому очень профессионально», — приводит слова Херберта GPBlog.

Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android