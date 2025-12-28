Херберт: надеюсь, Сайнс получит болид, который позволит сразиться за титул

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о пилоте «Уильямса» Карлосе Сайнсе.

«Карлос смотрится превосходным приобретением, учитывая тот опыт, что он получил в последнее время в «Феррари». Мы видели, как хорош он был в паре с Шарлем Леклером, например. Потребовалось время, чтобы освоиться в «Уильямсе», однако во второй части сезона он просто ожил. Если бы Карлос был в «Макларене», то он бы боролся за титул. Он остаётся немного не замеченным, потому что он не такой разговорчивый или напористый, как Макс.

Он просто отлично выполняет свою работу, как делал его отец. Рабочая этика Карлоса на очень высоком уровне, а это важно для команды. Надеюсь, он получит болид, который позволит сразиться за титул. Думаю, он бы подошёл к этому очень профессионально», — приводит слова Херберта GPBlog.