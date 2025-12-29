Скидки
Серхио Перес назвал самый сложный период в карьере. Это не «Ред Булл»

Мексиканский новичок «Кадиллака» Серхио Перес высказался о том, какой период в Формуле-1 он считает самым сложным.

«Нет, я считаю, что самый сложный период для меня был в «Макларене» в 2013 году. Было очень сложон, потому что тогда моя карьера только начиналась. Во время своего второго сезона у меня был шанс подписать контракт с тремя большими командами. В такой момент думаешь, что покоряешь Формулу-1.

Та Формула-1 была очень маленьким мирком. Все команды хотят тебя заполучить, ты принимаешь решение, о оно оказывается неверным. Я прошёл путь от восходящей звезды до пилота без места в Формуле-1 н следующий сезон. Всего три года в чемпионате, а на четвёртый я должен был уйти. Хорошо, что у меня появилась отличная возможность в «Форс Индии», и у меня получилась очень красивая история», — приводит слова Переса FormulaPassion.

