Ральф Шумахер высказался о перспективах «Ред Булл» в новом сезоне

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о подготовке «Ред Булл» к следующему сезону. Ральф выразил уверенность, что партнёрство с американским гигантом «Форд» принесёт серьёзные плоды.

«Судя по всему, вначале с «Фордом» были определённые дискуссии, но, насколько я слышал — и это касается не только заложенного бюджета, но и внутренних процессов, — это будет очень, очень хорошее сотрудничество. «Форд» смог внести большой вклад, особенно в части батарей, так что ситуация станет ещё лучше», – сказал Шумахер на канале F1-insider.com в YouTube.

