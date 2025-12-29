Скидки
Ральф Шумахер — о Хэмилтоне: в паддоке Льюис меня просто игнорирует

Ральф Шумахер — о Хэмилтоне: в паддоке Льюис меня просто игнорирует
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер рассказал о своём отношении к семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону («Феррари»), отметив, что между ними фактически нет личного общения, а сам британец предпочитает дистанцироваться от критики в свой адрес.

«Иногда всё может пойти как в одну, так и в другую сторону. Гонщику – а я могу судить по себе – неприятно осознавать о допущенной ошибке. Тем более если её ещё и подробно разбирают. Это, конечно, задевает, но такова реальность», — сказал Шумахер на канале F1-insider.com в YouTube.

По словам экс-пилота, Хэмилтон никак не реагирует на его высказывания и избегает контактов в паддоке.

«Льюис меня просто игнорирует в паддоке. Но это нормально — мы разные люди», — добавил Ральф.

