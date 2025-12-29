Ральф Шумахер: раньше Хэмилтон был совсем другим, Формула-1 меняет людей

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер вспомнил первое знакомство с Льюисом Хэмилтоном, которое произошло в начале карьеры британца в «Королевских гонках». Шумахер подчеркнул, что с тех пор британец сильно изменился.

«Я познакомился с ним впервые, когда он только начинал выступать в Формуле-1. Это было на ужине в частном доме Лоуренса Стролла — там были и я, и Льюис. Это был очень приятный вечер.

Льюис тогда был новичком в Формуле-1. Он был совсем другим. Формула-1 меняет людей — так и есть. На Льюиса оказывается большое давление со всех сторон. Много внешних факторов. Поэтому на протяжении уже длительного времени он, по возможности, передвигается по паддоку в шлеме. Это просто другой тип. Вот, например, Шарль Леклер смотрит по сторонам. Он открыт и дружелюбен. Сейчас, если быть честным, у меня, по сути, нет никаких отношений с Льюисом», — сказал Ральф на канале F1-insider.com в YouTube.

