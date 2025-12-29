Скидки
«Та гонка была уже проиграна». Штайнер назвал лучшее выступление в 2025 году

Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер назвал выступление Макса Ферстаппена в Сан-Паулу лучшим перформансом в сезоне-2025. Пилот «Ред Булл», стартовав с пит-лейна после неудачи в квалификации и замены элементов силовой установки, сумел прорваться на подиум, финишировав третьим, сразу за Кими Антонелли.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Я выберу Бразилию. Шоу Макса. Мне очень понравилось. Они с командой действительно показали класс: стартовать с пит-лейна и пробиться так высоко — это было очень круто. Да, Ферстаппен может вытащить даже плохую гонку. Та гонка была уже проиграна», – сказал Штайнер в The Red Flags Podcast.

Ферстаппен получил награду за наибольшее количество поулов:

