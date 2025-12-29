«Та гонка была уже проиграна». Штайнер назвал лучшее выступление в 2025 году

Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер назвал выступление Макса Ферстаппена в Сан-Паулу лучшим перформансом в сезоне-2025. Пилот «Ред Булл», стартовав с пит-лейна после неудачи в квалификации и замены элементов силовой установки, сумел прорваться на подиум, финишировав третьим, сразу за Кими Антонелли.

«Я выберу Бразилию. Шоу Макса. Мне очень понравилось. Они с командой действительно показали класс: стартовать с пит-лейна и пробиться так высоко — это было очень круто. Да, Ферстаппен может вытащить даже плохую гонку. Та гонка была уже проиграна», – сказал Штайнер в The Red Flags Podcast.

Ферстаппен получил награду за наибольшее количество поулов: