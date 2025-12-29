Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА увеличит размер взноса для подачи протестов и апелляций с сезона-2026 — Motorsport

ФИА увеличит размер взноса для подачи протестов и апелляций с сезона-2026 — Motorsport
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) с сезона-2026 увеличит депозиты за подачу протестов, апелляций и технических проверок, чтобы снизить количество необоснованных жалоб и ускорить определение результатов гонок. Об этом информирует Motorsport Italia.

Сообщается, что команды будут платить значительно больше за официальные протесты и запросы на пересмотр решений комиссаров. При этом средства будут возвращены, если протест признают обоснованным. Расходы будут учитываться в бюджетном лимите команд.

Инициатива связана с серией спорных протестов (в частности «Ред Булл» против Джорджа Расселла в сезоне-2025 на Гран-при Майами и Канады), которые вызывали задержки с объявлением результатов и раздражение других команд. Введение более высокой платы должно сделать систему протестов более строгой и ответственной.
Кроме увеличения депозита за протесты, вырастут также сборы за технические проверки машин соперников — до € 20 тыс. за запрос.

Материалы по теме
Громкий скандал с новыми правилами Ф-1. Федерации плевать на нарушение «Мерседеса»?
Громкий скандал с новыми правилами Ф-1. Федерации плевать на нарушение «Мерседеса»?

«Самые сильные братья в мире» примерили болид Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android