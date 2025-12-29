ФИА увеличит размер взноса для подачи протестов и апелляций с сезона-2026 — Motorsport

Международная автомобильная федерация (ФИА) с сезона-2026 увеличит депозиты за подачу протестов, апелляций и технических проверок, чтобы снизить количество необоснованных жалоб и ускорить определение результатов гонок. Об этом информирует Motorsport Italia.

Сообщается, что команды будут платить значительно больше за официальные протесты и запросы на пересмотр решений комиссаров. При этом средства будут возвращены, если протест признают обоснованным. Расходы будут учитываться в бюджетном лимите команд.

Инициатива связана с серией спорных протестов (в частности «Ред Булл» против Джорджа Расселла в сезоне-2025 на Гран-при Майами и Канады), которые вызывали задержки с объявлением результатов и раздражение других команд. Введение более высокой платы должно сделать систему протестов более строгой и ответственной.

Кроме увеличения депозита за протесты, вырастут также сборы за технические проверки машин соперников — до € 20 тыс. за запрос.

