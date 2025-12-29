Скидки
Макс Ферстаппен — лучший гонщик 2025 года по версии руководителей команд Ф-1

Боссы команд Формулы-1 составили традиционный рейтинг топ-10 пилотов по итогам сезона. Пятый год подряд список возглавил Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Голосование проходило на условиях анонимности, а баллы начислялись по действующей системе чемпионата (25 очков за первое место и так далее). Ферстаппен, выигравший шесть из девяти последних Гран-при, получил высшую оценку. Чемпион мира Ландо Норрис («Макларен») занял вторую строчку, а его товарищ по команде Оскар Пиастри — третью, что совпадает с итоговым положением в общем зачёте.

Джордж Расселл из «Мерседеса» стал четвёртым, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлым годом. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») в голосовании занял пятое место, опередив Карлоса Сайнса.

Участие в голосовании принимали Андреа Стелла («Макларен»), Тото Вольф («Мерседес»), Джеймс Ваулз («Уильямс»), Алан Пермейн («Рейсинг Буллз»), руководство «Астон Мартин», Аяо Комацу («Хаас»), Джонатан Уитли («Кик-Заубер»), Стив Нильсен («Альпин»). Стоит отметить, что в списке отсутствуют представители «Ред Булл» и «Феррари».

Топ-10 пилотов 2025 года по версии руководителей команд Формулы-1 и изменения по сравнению с голосованием в 2024 году:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – без изменений.
2. Ландо Норрис («Макларен») – без изменений.
3. Оскар Пиастри («Макларен») (+1).
4. Джордж Расселл («Мерседес») (+2).
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») (+4).
6. Карлос Сайнс («Уильямс») (-1).
7. Шарль Леклер («Феррари») (-4).
8. Оливер Берман («Хаас») – ранее в голосовании не участвовал.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») – ранее в голосовании не участвовал.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») (-2).

Ферстаппен получил награду за наибольшее количество поулов:

