Алонсо: всё ещё получаю удовольствие от Формулы-1, словно сейчас 2005 год

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о своей первой победе в чемпионате в 2005 году.

«Это был первый год карьеры, когда я приезжал на каждый Гран-при под настоящим давлением. Мне нужно было давать результат. До этого я двигался от гонки к гонке, старался показывать свой максимум, но в 2005 году у меня была конкретная цель — я впервые был в режиме сражения за титул. Болид был очень хорошим, это было важно для всех. Это всегда упрощает ситуацию и создаёт хорошую атмосферу.

Тогда был другой регламент, был всего один комплект шин и дозаправки, из-за чего борьба была захватывающей. Более того, мы боролись с мастодонтами — «Маклареном». Они были чуть быстрее, но у них были проблемы с надёжностью. Я волновался, получится ли воспользоваться каждой возможностью, ведь мы понимали, в какие-то выходные будем терять очки. Эти годы пролетели очень быстро, потому что они всегда являлись продолжением тех чудесных сезонов. Вот почему до сих пор гоняюсь. Я всё ещё получаю удовольствие от Формулы-1, словно сейчас 2005 год», – приводит слова Алонсо Marca.