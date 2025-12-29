Скидки
Бриаторе: Алонсо должен был выиграть шесть или восемь титулов

Бриаторе: Алонсо должен был выиграть шесть или восемь титулов
Исполнительный директор «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о двукратном обладателе титула в Формуле-1 Фернандо Алонсо, отметив, что испанец должен был выиграть гораздо больше чемпионатов мира.

«Такой пилот, как он, должен был выиграть шесть или восемь титулов, потому что всегда являлся ключевым фактором в команде. В жизни есть немного вещей, которые запоминаются навсегда. Браво, браво, браво. Браво, Фернандо», — приводит слова Бриаторе Marca.

Напомним, на счету Алонсо два титула в Формуле-1 — в 2005 и 2006 годах в составе «Рено». Тогда французской командой руководил именно Бриаторе. Алонсо выступает в Формуле-1 с 2001 года.

