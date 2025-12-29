Будковски: высока вероятность, что Ферстаппен уйдёт в 2027 году из «Ред Булл»

Бывший исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски высказался о возможности ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Уход Хельмута Марко создаёт возможности. У Макса потенциально есть причины покинуть команду. Но стоит посмотреть правде в глаза — всё решит конкурентоспособность болида и коллектива. Конечно, и мотора как части машины. Если у «Ред Булл» будет доминирующий болид в следующем году, а команда окажется на пороге новой эры доминирования, Макс дважды подумает перед тем, как уйти. Думаю, у него хорошие отношения с Лораном Мекисом.

Следующий год будет невероятно важным для рынка пилотов. Многие будут следить за тем, у кого хороший болид, кто проявит себя хорошо, а кто нет, особенно это касается моторов. Как вы знаете, легко скопировать болид во время сезона или на следующий год и, по крайней мере, частично отыграть отставание по аэродинамике. С моторами это сделать гораздо сложнее. Думаю, для Макса есть окно возможностей для ухода. Высока вероятность, что он уйдёт, но этого не будет, если у «Ред Булл» будет доминирующий болид», — приводит слова Будковского RacingNews365.