Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Пока меня ни разу не ударили!» Бортолето — о влиянии на него популярности

«Пока меня ни разу не ударили!» Бортолето — о влиянии на него популярности
Комментарии

Бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о влиянии на него популярности.

«Я совершенно не изменился. Наверное, научился лучше использовать своё время, но если говорить о личности и тому подобных вещах, не считаю, что поменялся. Мне нравится давать людям повод для улыбки, делать их счастливыми. Как мне кажется, это очень важно. Стараюсь поступать так. В этом моя природа. В Формуле-1 легко поменяться, потому что ты становишься знаменитостью в некотором роде, а люди становятся немного другими — не теми, какими были.

Пока не вижу причин меняться. Всегда шучу с друзьями, с людьми в команде. Говорю им: «Если я когда-нибудь поменяюсь, врежьте мне по лицу». Пока меня ни разу не ударили!» — приводит слова Бортолето пресс-служба чемпионата.

Материалы по теме
Бортолето: надеюсь, я чем-то помог Ферстаппену
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android