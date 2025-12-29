«Пока меня ни разу не ударили!» Бортолето — о влиянии на него популярности

Бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о влиянии на него популярности.

«Я совершенно не изменился. Наверное, научился лучше использовать своё время, но если говорить о личности и тому подобных вещах, не считаю, что поменялся. Мне нравится давать людям повод для улыбки, делать их счастливыми. Как мне кажется, это очень важно. Стараюсь поступать так. В этом моя природа. В Формуле-1 легко поменяться, потому что ты становишься знаменитостью в некотором роде, а люди становятся немного другими — не теми, какими были.

Пока не вижу причин меняться. Всегда шучу с друзьями, с людьми в команде. Говорю им: «Если я когда-нибудь поменяюсь, врежьте мне по лицу». Пока меня ни разу не ударили!» — приводит слова Бортолето пресс-служба чемпионата.