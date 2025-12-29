«Не мог поверить, он был хорошим лыжником». Тост — о дне, когда Шумахер получил травму

Бывший руководитель «Торо Россо» / «Альфа Таури» Франц Тост поделился воспоминаниями о дне, когда он узнал о серьёзной травме семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

«Я просто подумал: «Насколько же знаменит Михаэль, что о падении на лыжах говорят в новостях?» Я не переживал, потому что часто катался с Михаэлем. Он был очень хорошим лыжником и не рисковал. Когда я узнал о последствиях происшествия, просто не мог поверить. Был ошеломлён и потрясён», – приводит слова Франца Тоста F1-Insider.

Напомним, Шумахер на горнолыжном курорте в швейцарских Альпах в 2013 году стал жертвой трагического стечения обстоятельств и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, из-за которой долгие годы не может восстановиться.