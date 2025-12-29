Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не мог поверить, он был хорошим лыжником». Тост — о дне, когда Шумахер получил травму

«Не мог поверить, он был хорошим лыжником». Тост — о дне, когда Шумахер получил травму
Комментарии

Бывший руководитель «Торо Россо» / «Альфа Таури» Франц Тост поделился воспоминаниями о дне, когда он узнал о серьёзной травме семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

«Я просто подумал: «Насколько же знаменит Михаэль, что о падении на лыжах говорят в новостях?» Я не переживал, потому что часто катался с Михаэлем. Он был очень хорошим лыжником и не рисковал. Когда я узнал о последствиях происшествия, просто не мог поверить. Был ошеломлён и потрясён», – приводит слова Франца Тоста F1-Insider.

Напомним, Шумахер на горнолыжном курорте в швейцарских Альпах в 2013 году стал жертвой трагического стечения обстоятельств и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, из-за которой долгие годы не может восстановиться.

Материалы по теме
Расселл — об отсутствии титулов: напоминаю о Шумахере в «Феррари», ему понадобилось 5 лет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android